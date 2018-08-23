Центробанк России остановил до конца сентября покупку валюты

Центральный банк России откажется от закупки иностранной валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", — пояснили в Центробанке.
В сообщении отмечается, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься "с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года".
Как сообщают российские СМИ, после этого заявления рубль приостановил снижение. По данным биржи, на 13:00 курс доллара составил 69,01 рубль, достигнув максимума с 5 апреля 2016 года.
Напомним, РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота.