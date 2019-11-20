Уполномоченный президента развеял четыре мифа о земельной реформе

По словам Романа Лещенко, снятие моратория – это лишь один из многих шагов земельной реформы

Открытие рынка земли не несет никаких угроз для украинцев. Четыре популярных мифа по этому вопросу уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко опроверг в своей колонке для Фокуса.

По его словам, первый миф – что украинцев выгонят со своей земли. Лещенко отмечает, что с/х земли принадлежат украинцам. Около 68% земель (27,7 млн га) находятся в собственности крестьян-пайщиков.

"Таким образом, создание рынка земли никак не повлияет на право собственности граждан. Открытый рынок земли не означает, что их "выгонят из своей земли", – подчеркнул он.

Также Лещенко опровергает миф, что землю скупят олигархи и иностранцы. По его словам, в законопроекте установлены ограничения, которые должны предотвратить концентрацию земли в руках 2-3 агрохолдингов.

"Страх о том, что земли с/х назначения скупят иностранцы, в том числе резиденты России, не содержит под собой никаких аргументов и является заблуждением, ведь по законопроекту № 2178-10 иностранцы не включены в перечень субъектов права собственности на земли с/х назначения", – добавил он.

Третий миф – что украинские черноземы вагонами вывезут за границу.

"Этот миф – органичное продолжение разнородных историй, например вывоз в Германию сырья, продовольствия и остарбайтеров. На самом деле нацисты вели очень скрупулезный подсчет награбленного имущества, и в любом отчете земля как ресурс не указывается. Выкапывание, загрузка и транспортировка земли – это очень трудоемкий процесс, а сама земля, даже самая плодородная, не дает экономического эффекта", – отметил уполномоченный президента.

Самым большим страхом украинцев Лещенко назвал миф, что землю заставят продавать за копейки. По его словам, законопроекты о продаже земли устанавливают минимальную стоимость за гектар: не менее нормативно-денежной оценки земли.

"Стоит отметить, что продавать землю дешевле, то есть демпинговать цены, запрещено законом. К тому же, не стоит считать, что крестьяне глупые и ограниченные. Поверьте, они хорошо знают цену своей собственности. И когда политики в студии общенационального канала рассказывают, что крестьяне продадут землю за водку или стиральную машину, то это – свидетельство того, как популисты оценивают и воспринимают своих граждан", – отметил Лещенко.

"Реформа земельного рынка комплексная и включает несколько законопроектов и еще больше разработок технического плана. Снятие моратория – это лишь один из многих шагов, направленных на прозрачность рынка, защиту крестьян и фермеров, деолигархизацию и обогащение украинском", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.