Зеленский пообещал 4 млрд грн "маленьким фермерам", чтобы они становились "большими"

Также глава Украины заверил: без референдума вопрос о продаже земли иностранцам не закроют

В законопроект о рынке земли перед вторым чтением внесут правки, в т.ч. касающиеся уменьшения лимита по продаже земли в одни руки.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

"Земля. Земля наша украинская. Приняли законопроект в первом чтении. Это говорит о том, что каждый украинец на самом деле станет собственником своей земли. И мы этим очень гордимся", – говорит Зеленский.

По его словам, перед вынесением проекта на второе чтение, в него внесут правки, в т.ч. касательно уменьшения лимита на продажу земли в одни руки.

Также власти планируют выделять 4 млрд грн на поддержку фермеров, "чтобы наши маленькие фермеры становились большими".

Что касается продажи земли иностранцам, то глава Украины заверил: без референдума этот вопрос не закроют.

"Обязательно в ближайшее время примем пакет законопроектов о народовластии – это и есть референдум", – заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".