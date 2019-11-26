Украина будет закачивать в хранилища российский газ и без контракта на тразит, – Витренко

Такой газ будет находится на территории Украины как "газ неопределенного владельца"

Если контракт по транзиту с "Газпромом" подписать не удастся, с нового года в украинские хранилища газ все-равно будет поступать.

Об этом у себя в Facebook сообщил исполнительній директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Под вчерашним постом об ответе "Газпрому" у Витренко уточнили, действительно ли, в случае отсутствия нового контракта, транзит газа в ЕС будет расцениваться как контрабанда.

В ответ на это Витренко заявил, что газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будут закачивать в хранилища как "газ неопределенного владельца".

В таком "статусе" этот газ и будет находить на территории Украины, пока его документально не оформят.

Ответил Витренко и по вопросу будущего владельца еще не созданного оператора украинской ГТС.

Формально новый, отделенный от "Нафтогаза" в результате анбландлинга оператор, будет подотчетен Министерству финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.