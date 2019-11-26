Украина будет закачивать в хранилища российский газ и без контракта на тразит, – Витренко
2019-11-26 16:59:27
Такой газ будет находится на территории Украины как "газ неопределенного владельца"
Если контракт по транзиту с "Газпромом" подписать не удастся, с нового года в украинские хранилища газ все-равно будет поступать.
Об этом у себя в Facebook сообщил исполнительній директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Под вчерашним постом об ответе "Газпрому" у Витренко уточнили, действительно ли, в случае отсутствия нового контракта, транзит газа в ЕС будет расцениваться как контрабанда.
В ответ на это Витренко заявил, что газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будут закачивать в хранилища как "газ неопределенного владельца".
В таком "статусе" этот газ и будет находить на территории Украины, пока его документально не оформят.
Ответил Витренко и по вопросу будущего владельца еще не созданного оператора украинской ГТС.
Формально новый, отделенный от "Нафтогаза" в результате анбландлинга оператор, будет подотчетен Министерству финансов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.
- Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.
- Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".
- Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.
- 25 ноября Витренко заявил, что "Нафтогаз" ответил "Газпрому" по транзитному предложению: Украина не видит легитимных оснований для того, чтобы не заключать новый долгосрочный контракт с россиянами по транзиту газа.