Евроколея из Львова в Польшу будет стоить 900 млн грн, – Кравцов

Срок реализации – до одного года

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов рассказал, что стоимость постройки Евроколеи из Львова в Польшу будет стоить около 900 млн гривен.

Об этом он рассказал в интервью Лига.net.

"По предварительным оценкам, стоимость проекта около 900 млн грн. Срок реализации – до одного года. Источники финансирования – это основной вопрос, который обсуждается", – сообщил он.

По его словам, корпорация рассматривает частичное финансирование со своей стороны, использование грантов или кредитов Европейского союза, а также средства из госбюджетов. Он заверил, что если объеденить эти источники, то реализовать проект реально.

Кравцов добавил, что строительство евроколеи объединит как и пассажирские перевозки, так и грузовые.

Ранее он рассказывал, что в случае построения европути, из Львова в польский Краков можно будет доехать на поезде за 3,5 часа.

Отметим, железнодорожные пути в Европе и Украине отличаются. Так, в Европе ширина колеи составляет 1435 мм, а в Украине – 1520 мм.

Если рейс пересекает границу с Европой – поезду меняют колесную пару на границе.

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.

Сейчас министерство инфраструктуры готовит большую реформу железнодорожного транспорта, с целью разделения Укразализныци на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время Кабмин сменит руководство "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции".