Кабмину хватило часа, чтобы срочно обсудить газовые переговоры с РФ, – нардеп

Заседание провели в полностью закрытом формате. Пока без подробностей

Сегодня вечером Кабмин собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с РФ.

Об этом у себя в Telegram сообщает народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

При этом, формат заседания полностью закрытый. "Для служебного пользования", – пишет Гончаренко.

Спустя час депутат сообщил, что заседание закончилось. Никаких подробностей пока не известно.

Немногим ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что финальные газовые переговоры начнутся сразу после Рождества – 26 декабря.

При этом, он отметил, что у обеих сторон есть свои варианты договора, соответственно, окончательную версию контракта еще предстоит согласовать.

"Но общий вариант – не значит, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не уступим национальными интересами Украины", – добавил Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".