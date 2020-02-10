Wizz Air хочет летать по Украине. Криклий этому рад и предлагает отменить НДС на внутренние рейсы

Также в Мининфраструктуры задались целью увеличить долю лоукостеров на украинском рынке: за 2020 год сразу до 45%

Wizz Air готова к конструктивному диалогу насчет выполнения перелетов внутри Украины.

Об этом на встрече с министром инфраструктуры Владиславом Криклием заявил гендиректор Wizz Air Джозеф Варади.

Криклий, в свою очередь, заявил, что Минифраструктуры тоже хочет увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого уже подготовлен проект закона об отмене НДС для таких рейсов.

Также министр отметил, что увеличение доли лоукостеров на украинском рынке – одна из приоритетных задач для министерства.

"Рост пассажиропотоков через аэропорты Украины – важный показатель экономического роста. Важно увеличить долю лоукостеров на авиарынке Украины в 2020 году до 45%", – говорит он.

В ближайшее время Украина рассчитывает на подписание соглашения об открытом небе с ЕС, добавил также Криклий.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря в Запорожье показали новый терминал аэропорта на 12 тыс. квадратных метров. Через 2 - 2,5 месяца комплекс обещали сдать в эксплуатацию.