Выручка ведущих инвестбанков мира упала за прошлый год до 11-летнего минимума

Дальнейшее падение показателя, вероятно, прекратится

Доходы 12 крупнейших инвестиционных банков мира по итогам 2019 года сократились до самого низкого уровня с 2008 года. Об этом заявили в исследовательской компании Coalition, сообщила Financial Times. Выручка банков по итогам года снизилась на 4% в годовом выражении – до $147,5 млрд.

При этом выручка этих банков в третьем квартале минувшего увеличилась на 2% относительно того же периода годом ранее и составила $36,3 млрд. Тем не менее, в январе – сентябре показатель сократился на 7% – до $113 млрд. По итогам всего 2019 года аналитики тогда прогнозировали снижение на 5% – до $144,4. Результат оказался лучше этих прогнозов, хотя и все равно отрицательным.

Согласно исследованию, снижение произошло только в инвестиционном сегменте, в то время как у других подразделений банков наблюдался значительный рост за счет повышения доходов от других направлений, в том числе розничного банкинга и управления инвестициями. Среди причин снижения выручки инвестбанков называются более низкие комиссионные сборы, уплачиваемые банкам при торговле акциями. Среди причин снижения также называют сокращение персонала: за минувший год банки сократили 2900 человек, что является рекордом за семь лет.

"Кажется, выручка инвестбанков стабилизировалась в последние два года, и мы ожидаем, что она останется на этом уровне в краткосрочной перспективе", – заявил глава исследовательского подразделения Coalition Амрит Шахани.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas и Societe Generale. Поэтому ее анализ не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.

Как ранее сообщал Фокус:

На торгах 21 февраля цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику.

Саудовская Аравия обдумывает выход из договоренности с Россией о добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса.