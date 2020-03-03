"Укравтодор" подписал с турками контракт на строительство моста в Запорожье
2020-03-03 14:12:36
Срок соглашения рассчитан на 4 года, но в "Укравтодоре" обещают закончить его всего за 2 года
Турецкая компания Onur Taahhut будет строить мост в Запорожье. Контракт с "Укравтодором" уже подписан.
Об этом сообщает ЭП.
Договор рассчитан на 4 года, но глава "Укравтодора" Александр Кубраков обещает завершить его в два раза быстрее.
"Мы ожидаем, что работы на этом объекте начнутся со следующей недели. Срок соглашения рассчитан на 4 года. Но наш внутренний срок – 2 года. Я думаю это достаточно быстрый срок ", – заявил Кубраков.
Также он уточнил, что уже сейчас на мост выделили 1,25 млрд грн.
"740 млн – это переходные средства с 2019-го года – перераспределенный спецконфискат. И 500 млн из общего фонда... Для турков это имиджевый объект. Сроки, качество и другие показатели будут выполнены", – заверил Кубраков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 июля Зеленский находился с рабочим визитом в Запорожье. В том числе он посетил и недостроенный мост через Днепр.
- Президент удивился резкому повышению стоимости проекта и распорядился найти средства на его реализацию.
- 7 ноября премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что на завершение строительства моста через Днепр в Запорожье выделили 1,2 млрд грн.