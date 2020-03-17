НБУ поддержит банки во время действия ограничений, связанных с COVID-19

Самим банкам регулятор предложил не распределять прибыль на выплату дивидендов минимум до июля 2020 года

Нацбанк считает, что банковская система Украины в настоящее время достаточно устойчива и имеет значительный запас ликвидности – объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет около 210 млрд грн. Однако для минимизации потенциального негативного воздействия на нее введенных в стране ограничений, связанных с COVID-19, НБУ заявил, что он:

сохраняет присутствие на валютном рынке;

поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования;

переносит срок внедрения буферов капитала. В то же время банки должны выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала;

откладывает выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер;

осуществляет постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков;

откладывает стресс-тестирование банков.

Дополнительно, при необходимости, Национальный банк: снизит норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, временно снизит минимальный уровень коэффициента покрытия ликвидности (LCR), объявит внеочередные тендеры по поддержке ликвидности, расширит критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Самим банкам регулятор предложил не распределять прибыль на выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы они имели дополнительный запас прочности.

Как ранее сообщал Фокус: