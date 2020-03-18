Боливар и рубль стали худшими валютами мира с начала года

Белорусский рубль оказался на 10 месте по глубине девальвации с начала года, а украинская гривна — только на 12-м.

Венесуэльский Боливар с начала года подешевел на 53,45% процента, свидетельствуют данные Investing и Barchart.

На втором месте – российский рубль, который девальвировал на 31,36%. В пятерку худших также вошли бразильский реал и норвежская крона.

Белорусский рубль подешевел на 16.69%. Он оказался на десятом месте.

При этом украинская гривна с начала года обесценилась "всего" на 13,6% и оказалась на 12 месте в антирейтинге.

Стоит также отметить, что цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. За сутки цена за баррель упала на 15,1 процента.

Падение цен на нефть отразилось на курсе рубля. 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до максимально допустимой на этот день отметки – 80,87 руб., евро ‒ до 88,72 руб.

Как ранее сообщал Фокус:

На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.