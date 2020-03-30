Банки пополнили свои кассы наличными долларами на $180 млн, – НБУ

До конца текущей недели банки получат новую партию наличных долларов

НБУ совершил операцию обмена с 12 крупнейшими банкам: выдал им наличных долларов на $180 млн, а взамен получил такую же сумму безналичной валюты.

"В ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", – говорится в сообщении Нацбанка.

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Он планирует провести еще одну операцию по обмену наличного доллара на безналичный на этой неделе.

Первую такую ​​операцию с американской валютой НБУ провел на прошлой неделе на сумму $130 млн. Еще раньше провели две операции по обмену наличного евро. Однако спрос на эту валюту оказался значительно ниже предложения, и банки купили только 42,2 млн евро из 300 млн, которые предлагались.

Напомним, население в феврале продало банкам наличной валюты на $1456,5 млн (в эквиваленте) и купило на $1165,2 млн.

Как ранее сообщал Фокус: