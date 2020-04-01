Рост дефицита госбюджета до 8% сейчас не опасен, – НБУ

Соотношение госдолга к ВВП в 2020 году может увеличиться с 50% до 60–70%.

Краткосрочное увеличение дефицита госбюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной "Европейской бизнес ассоциацией".

"Расчеты правительства показывают рост дефицита бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита на один год не является большой проблемой", – считает он.

По словам Сологуба, с точки зрения бюджета в Украине не такая уж плохая ситуация. "У нас есть доступ к помощи доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию", – объяснил замглавы НБУ.

Соотношение госдолга к ВВП в 2020 году может увеличиться с 50% до 60–70%. "Если в следующем году экономика вернется к росту, то он может составить 10%. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП", – заверил Сологуб.

Напомним, 30 марта Рада не поддержала изменения в бюджет-2020, которые предполагали сокращение доходной части на 122,9 млрд грн при увеличении расходов на 79,2 млрд грн. Кабмин планирует в ближайшие дни доработать изменения и снова подать их на утверждение в парламент.

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