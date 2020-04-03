НБУ не дает гривне быстро укрепляться и скупает валюту – $248 млн за неделю

На рынке снова избыток предложения валюты, НБУ пополняет резервы

Национальный банк в течение недели 30 марта – 3 апреля купил на межбанковском валютном рынке $248 млн и не продавал валюту. Об этом сообщается на сайте НБУ.

С начала года НБУ купил валюты на $1530 млн и продал на $2749 млн. Таким образом, чистая продажа валюты составила $1219 млн.

Валютные интервенции НБУ, млн долларов

Напомним, что Нацбанк в марте потратил на поддержку курса национальной валюты почти $2,2 млрд.

На 6 апреля НБУ установил официальный курс гривны на уровне 27,37 грн за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 апреля (27,60 грн).

Курс доллара на межбанке в продаже 3 апреля по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,46 грн за доллар, курс в покупке – до 27,42 грн за доллар

Сегодня заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что после стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк возобновил покупку валюты. По его словам, спрос на валюту существенно снизился и вышел на докризисные показатели. Как отметил Чурий, на сегодняшний день международные резервы составляют около $25 млрд.

Напомним, что в марте госбюджет Украины был недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен, а за первый квартал – на 11,6%, или 27,6 млрд гривен.

Как ранее сообщал Фокус: