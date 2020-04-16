"Большая двадцатка" предоставит беднейшим странам отсрочку платежей по долгам

Мораторий будет действовать с 1 мая до конца 2020 года

В условиях пандемии коронавируса страны Большой двадцатки (G20) договорились предоставить беднейшим странам отсрочку платежей по долгам. Такое решение было принято 15 апреля на видеоконференции министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая прошла под председательством Саудовской Аравии.

"Нашей неотложной коллективной задачей является преодоление пандемии COVID-19 и ее последствий для здоровья, общества и экономики. Мы поддержали приостановку платежей по обслуживанию долга для беднейших стран", – говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Мораторий будет действовать с 1 мая до конца года. Решение приостановить выплаты как основного долга, так процентов распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые являются должниками МВФ и Всемирного банка. Кроме того, он касается всех стран, которые определены ООН как наименее развитые, и у которых есть долги перед МВФ и ВБ, отмечает Reuters.

G20 надеется также, что к инициативе присоединятся и частные кредиторы.

Напомним, двумя неделями ранее на экстренном саммите страны G20 договорились о принятии совместных мер для борьбы с дальнейшим распространением вируса и с его последствиями. На эти цели страны согласовали выделение $5 трлн.

Исполнительный совет МВФ также утвердил помощь в облегчении задолженности 25 странам – членам фонда. Беднейшим и наиболее уязвимым государствам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ в течение ближайших шести месяцев будут выделены гранты из CCRT на общую сумму до $500 млн. Другими словами, на эту сумму будут прощены долги.

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