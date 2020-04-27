Airbus грозит банкротство, – гендиректор концерна

Производство самолетов уже сокращено на треть

Глава европейского аэрокосмического концерна Airbus Гийом Фори видит серьезные угрозы существованию компании в условиях пандемии коронавируса. Об этом он написал в письме сотрудникам компании, сообщила Financial Times.

"Мы теряем наличность невероятными темпами, что несет угрозу самому существованию нашей компании, – считает Фори. – Мы должны действовать незамедлительно, чтобы сократить расходы наличных средств, восстановить финансовый баланс и в конечном итоге вновь установить контроль над нашей судьбой".

Ранее Airbus сообщил, что сократит производство самолетов. Так, выпуск узкофюзеляжного семейства А320 будет сокращен на треть, до 40 самолетов в месяц. Производство более крупных широкофюзеляжных А350 сократится примерно на 40%, до шести самолетов в месяц, а семейства А330 – более чем на 40%, до двух самолетов в месяц.

Airbus уже перевел около 3 тыс. сотрудников во Франции на неполную рабочую неделю и может пойти на сокращение штата.

В конце марта концерн закрывал все свои заводы в Испании и Франции на четыре дня, чтобы привести производственные помещения в соответствие более жестким санитарным нормам.

Акции Airbus в понедельник, 27 апреля, подешевели на 2%. С начала года их стоимость упала на 61%.

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