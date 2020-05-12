"Альфа-Банк" и ПУМБ открывают свои отделения после карантина
2020-05-12 15:48:10
16 марта "Альфа-Банк" первым в Украине объявил о приостановке продажи наличной валюты и закрытии своих отделений
Учитывая смягчение карантина, "Альфа-Банк" с сегодняшнего дня, 12 мая, возобновляет работу отделений, которые закрывались в связи с введением Кабмином ограничительных мер.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба банка.
Таким образом, уже сегодня клиенты банка смогут получить полноценное обслуживание и проводить любые кассовые операции в отделениях своего города, говорят в финучреждении.
Режим работы отделений:
- с 9:00 до 18:00 (кассовые операции – до 17:00),
- перерыв с 13:00 до 14:00,
- выходные дни – суббота и воскресенье.
Также в "Альфа-Банке" добавили, что будут ежедневно проводить дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами. Также в отделениях будут дополнительные перерывы для такой дезинфекции – с11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15.
Открывает свои отеделения и другой банк – ПУМБ. В финучреждении заявили, что тоже будут придерживаться синатирного контроля: дезинфекции и проветривания помещений три раза в день.
16 марта "Альфа-Банк" первым в Украине объявил о приостановке продажи наличной валюты и закрытии своих отделений. Тогда свое решение банк аргументировал повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот в Украину.
Обмен валюты клиентам предлагали проводить в приложении Alfa-Mobile Ukraine. Продавать валюту население могло как и прежде – в обычном режиме.
Как ранее сообща Фокус:
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11 мая в Украине началось ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.
- Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.
- Президент Зеленский также заявил, мол при нынешних показателях распространения коронавируса по Украине, можно говорить о дальнейшем смягчении карантина.