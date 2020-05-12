При нынешних показателях по COVID-19 можно думать о дальнейшем смягчении карантина, – Зеленский

Но при этом нужно смотреть на развитие ситуации с эпидемией. "Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса", – также заявил президент

При нынешних показателях распространения коронавируса по Украине, можно говорить о дальнейшем смягчении карантина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по ситуации с COVID-19.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса", – заявил Зеленский.

Также на совещанни обсуждался опыт других стран, которые постепенно выходят из карантина.

Вчера, 11 мая, Зеленскому доложили, что уровень смертности от коронавируса в Украине – невысокий (2,6%), а сегодня сообщается, что МОЗ отчитался о снижении количества больных, которые обращаются к врачам с пневмонией.

Для сравнения, основываясь на данных Worldometers, в США процент умерших от общего числа инфицированных равен 6. А в России уровень смертности составляет 1%. При этом, и США, и РФ входят в топ-3 стран по распространению COVID-19.

Примечательно, что сегодня же мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.

А главный санврач Украины Виктор Ляшко на днях в одном из интервью рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 мая в Украине началось ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.