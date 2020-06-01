Минфин рекордно понизил ставку по облигациям госзайма
Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами составили 7,5% и 8% соответственно
На аукционах по размещению облигаций госзайма (ОВГЗ) 16 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 млрд грн, ставки по краткосрочным облигациям оказались рекордно низким с начала 2020 года.
Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами составили 7,5% и 8% соответственно.
В госбюджет было привлечено 532 млн грн по 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн – по 6-месячным.
Министерство отмечает, что наблюдается возвращение спроса на долгосрочные инструменты.
От размещения двухлетних облигаций привлечено 729 млн грн, а трехлетних – 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.
Как ранее сообщал Фокус:
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