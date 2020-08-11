Начал работу обновленный Единый госреестр юрлиц и ФЛП: для чего его переделали

Последнее масштабное обновление системы реестра было проведено еще в 2007 году.

Возобновлена работа по регистрации и внесению изменений в организационные документы юрлиц, ФЛП и общественных формирований – 11 августа в 19 часов в промышленную эксплуатацию введено обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра (ЕГР).

Остановка этой работы продолжалась на пять дней меньше, чем планировалось.

Новый ЕГР построен на современной архитектуре, среди его преимуществ:

веб-интерфейс – отпала необходимость устанавливать отдельное приложение на персональные компьютеры пользователей;

бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица;

внесение изменений в сведения о юридическом лице в один этап (без проведения технических действий);

учет семейных фермерских хозяйств;

автоматическая актуализация данных;

отдельный блок для внесения сведений о конечных бенефициарных собственниках (ранее такая информация вносилась в произвольной форме);

создание новых печатных форм документов

и др.

По состоянию на 1 июля ЕГР содержит сведения о 7 млн ​​субъектов, из них действующих 1,4 млн юридических лиц и около 2 млн ФЛП. В 2020 году среднее количество регистраций составляло 201 юридическое лицо и 1040 ФЛП в день.

Напомним, ранее фактически перестал работать Единый государственный реестр для подачи электронных деклараций.