Начал работу обновленный Единый госреестр юрлиц и ФЛП: для чего его переделали
Последнее масштабное обновление системы реестра было проведено еще в 2007 году.
Возобновлена работа по регистрации и внесению изменений в организационные документы юрлиц, ФЛП и общественных формирований – 11 августа в 19 часов в промышленную эксплуатацию введено обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра (ЕГР).
Остановка этой работы продолжалась на пять дней меньше, чем планировалось.
Новый ЕГР построен на современной архитектуре, среди его преимуществ:
- веб-интерфейс – отпала необходимость устанавливать отдельное приложение на персональные компьютеры пользователей;
- бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица;
- внесение изменений в сведения о юридическом лице в один этап (без проведения технических действий);
- учет семейных фермерских хозяйств;
- автоматическая актуализация данных;
- отдельный блок для внесения сведений о конечных бенефициарных собственниках (ранее такая информация вносилась в произвольной форме);
- создание новых печатных форм документов
и др.
По состоянию на 1 июля ЕГР содержит сведения о 7 млн субъектов, из них действующих 1,4 млн юридических лиц и около 2 млн ФЛП. В 2020 году среднее количество регистраций составляло 201 юридическое лицо и 1040 ФЛП в день.
Напомним, ранее фактически перестал работать Единый государственный реестр для подачи электронных деклараций.