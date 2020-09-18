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"Конец эпохи..." По итогам года 45% населения Украины окажется в категории бедных

"Конец эпохи..." По итогам года 45% населения Украины окажется в категор...

Фото: Dostyp.com.ua

В процентном отношении жестче всего кризис, вызванный Covid-19, повлияет на доходы жителей крупных городов страны. Всех, кроме Киева.

Институт демографии им. М.В. Птухи при Национальной академии наук опубликовал новый прогноз уровня достатка населения в 2020 году. Темпы роста числа бедных людей в Украине оказались такими высокими, что предыдущий прогноз пришлось пересмотреть.

Как сообщается в исследовании НАН, если бы карантинные мероприятия закончились в июне, то по итогам 2020 года уровень бедности возрос бы до 45%, что на 6,5 процентных пунктов или на 17% выше значения 2019 года. Однако если карантин будет восстановлен, ситуация только ухудшится.

Бедность регистрировалась согласно расходам на каждого работающего в семье человека, если они оказывались ниже фактического прожиточного минимума, который по состоянию на середину 2020 года составлял примерно 4,5 тысячи гривен.

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"Согласно прогнозу уровня бедности на 2020 год, построенному в конце 2019 года, значение этого показателя должно было составлять 31,2%. Таким образом, реальный рост показателя абсолютной бедности оказался намного больше – на 13,8 процентных пункта или на 44%", – сообщается в докладе Института демографии.

Еще по одному из показателей бедность регистрируется так: если доля расходов на питание в семье составляет более 60% от всех ее совокупных расходов, то такое домохозяйство считается бедным.

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"Прогнозные данные 2020 свидетельствуют о том, что за счет снижения доходов у значительного числа населения произойдет рост уровня структурной бедности на 5,1 процентных пунктов до 22,1%", – отмечается в исследовании.

По прогнозным оценкам НАН, в 2020 году в Украине произойдет рост уровня бедности по всем типам семей, а больше всего пострадают домохозяйства с детьми. В социально-демографическом и социально-экономическом разрезе больше всего пострадают старшие пенсионеры и дети до 18 лет соответственно.

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"Будет расти разрыв в показателях бедности между Киевом и другими крупными городами. В то же время, произойдет сокращение разрыва в показателях бедности больших и малых городов и сельской местностью по абсолютному критерию бедности. Наиболее существенно увеличится уровень бедности в крупных городах, кроме Киева", – сообщается в отчете НАН.

Таким образом, наиболее ситуация с Covid-19 и карантинными мерами в стране повлияет на доходы жителей областных центров Украины.

На днях сотрудница Института демографии Людмила Черенько сообщила в эфире "Украинского радио", что в прошлом году было 14,5 миллионов бедных, а по итогам первого квартала этого года их стало уже 16,5 миллионов человек.

В пятницу, 18 сентября Кабмин представил в Верховной Раде государственный бюджет на 2021 год, согласно которому минимальные пенсия и зарплата вырастут, но расходы государства на субсидии – сократятся.