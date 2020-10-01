Остатки монет и банкнот можно сдать в кассы банков до 16 октября.

С сегодняшнего дня, 1 октября, Нацбанк Украины вывел из обращения монету номиналом 25 копеек и банкноты до 2003 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Это значит, что уже сегодня все супермаркеты, рестораны, кафе имеют право не принимать эти монеты и купюры, а остатки таких монет и банкнот сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета до 16 октября.

В то же время украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

– во всех украинских банках: в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 включительно;

– в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ): в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Напомним, с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Они вышли из оборота и ими нельзя больше рассчитываться.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил Нацбанк изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 гривна и 2 гривны.

Национальный банк запланировал продать 9 октября через электронную систему ProZorro на аукционе партию металлического лома, состоящего из выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна старого образца. Общий вес партии составит около 40 тонн.