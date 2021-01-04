Средств на Едином казначейском счете стало меньше почти на 40%, - Госказначейство
На начало нынешнего года на счете осталось 12,013 млрд гривен, что на 7,7 млрд гривен меньше, чем в начале декабря 2020.
Годом ранее, в январе 2020 года на Едином казначейском счете было 17,548 млрд гривен, сообщается на сайте Государственного казначейства.
С июля 2020 года средства на счете постоянно уменьшались:
- В июле на счету было 75,501 млрд гривен;
- Август – 51,693 млрд;
- Сентябрь – 45,657 млрд грн;
- Октябрь – 21,275 млрд грн;
- Ноябрь – 15,146 млрд грн;
- Декабрь – 19,753 млрд грн;
- Январь 2021 – 12,013 млрд гривен.
Повышение денежных средств в декабре связано с выходом ОВГЗ и внутренними займами Минфина в стране.
Напомним, что в ноябре Госказначейство отрапортовало, что финансирование незащищенных статей расходов осуществляется в плановом режиме.
Сообщалось, что Минфин продал облигации на 51 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета.
Также по данным Минфина в 2021 году Украина должна выплатить 16 млрд долларов госдолга.
Раннее в Госказначействе сообщали, что с начала 2020 года план по доходам не выполнен на 30 миллиардов гривен.