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Средств на Едином казначейском счете стало меньше почти на 40%, - Госказначейство

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Фото: 112 Україна | В июле на Едином счете было 75,501 млрд гривен.

На начало нынешнего года на счете осталось 12,013 млрд гривен, что на 7,7 млрд гривен меньше, чем в начале декабря 2020.

Годом ранее, в январе 2020 года на Едином казначейском счете было 17,548 млрд гривен, сообщается на сайте Государственного казначейства.

С июля 2020 года средства на счете постоянно уменьшались:

  • В июле на счету было 75,501 млрд гривен;
  • Август – 51,693 млрд;
  • Сентябрь – 45,657 млрд грн;
  • Октябрь – 21,275 млрд грн;
  • Ноябрь – 15,146 млрд грн;
  • Декабрь – 19,753 млрд грн;
  • Январь 2021 – 12,013 млрд гривен.

Повышение денежных средств в декабре связано с выходом ОВГЗ и внутренними займами Минфина в стране.

Напомним, что в ноябре Госказначейство отрапортовало, что финансирование незащищенных статей расходов осуществляется в плановом режиме.

Сообщалось, что Минфин продал облигации на 51 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета.

Также по данным Минфина в 2021 году Украина должна выплатить 16 млрд долларов госдолга.

Раннее в Госказначействе сообщали, что с начала 2020 года план по доходам не выполнен на 30 миллиардов гривен.