Средств на Едином казначейском счете стало меньше почти на 40%, - Госказначейство

На начало нынешнего года на счете осталось 12,013 млрд гривен, что на 7,7 млрд гривен меньше, чем в начале декабря 2020.

Годом ранее, в январе 2020 года на Едином казначейском счете было 17,548 млрд гривен, сообщается на сайте Государственного казначейства.

С июля 2020 года средства на счете постоянно уменьшались:

В июле на счету было 75,501 млрд гривен;

Август – 51,693 млрд;

Сентябрь – 45,657 млрд грн;

Октябрь – 21,275 млрд грн;

Ноябрь – 15,146 млрд грн;

Декабрь – 19,753 млрд грн;

Январь 2021 – 12,013 млрд гривен.

Повышение денежных средств в декабре связано с выходом ОВГЗ и внутренними займами Минфина в стране.

Напомним, что в ноябре Госказначейство отрапортовало, что финансирование незащищенных статей расходов осуществляется в плановом режиме.

Сообщалось, что Минфин продал облигации на 51 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета.

Также по данным Минфина в 2021 году Украина должна выплатить 16 млрд долларов госдолга.

Раннее в Госказначействе сообщали, что с начала 2020 года план по доходам не выполнен на 30 миллиардов гривен.