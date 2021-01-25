"Тарифный митинг" в Киеве: протестующие требуют снизить цену на газ до 3 грн за кубометр

Участники митинга требуют национализировать "облгазы", чтобы ими распоряжались "не олигархи, а народ Украины".

25 января, в День Рождения президента Украины Владимира Зеленского, под зданием его администрации начался очередной митинг несогласных с повышением цены на газ в Украине. Фото и видео с места событий опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Мы требуем, чтобы цена на газ на сегодняшний день составляла не более 3 грн за кубометр. Мы требуем, чтобы цена на электроэнергию составляла не больше 1 грн за кВт/ч. Мы требуем, чтобы "облгазы" и энергетические сети были национализированы и возвращены в государственною собственность и народ Украины ими распоряжался, а не как сегодня олигархи в незаконный способ их себе присвоили", — заявил один из спикеров на митинге.

Другая участница протеста заявила, что предлагаемые ими тарифы экономически обоснованы. Она добавила, что участники митинга будут требовать отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Позже тот же Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что этот митинг переносится с центра Киева на государственную дачу Зеленского. По информации журналистов, протестующие планировали поздравить президента страны с "результатами его деятельности".

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Под президентскую резиденцию "Конча-заспа" оперативно стянули силы полиции. Представители управления госохраны начали проверки документов журналистов.

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Отметим, сегодня, 25 января, очередные протесты против повышения тарифов проходят и в других городах Украины. В частности, и в Житомире. Там протестующие прорвались в здание горсовета.

Напомним, с начала года по Украине прокатилась волна митингов несогласных с повышением новых коммунальных тарифов, в том числе — на газ. На фоне этого 18 января правительство Украины установило максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Как отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов, поставщики газа не смогут устанавливать цену выше этого уровня.