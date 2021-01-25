"Тарифний мітинг" у Києві: протестувальники вимагають знизити ціну на газ до 3 грн за кубометр

Учасники мітингу вимагають націоналізувати "облгази", щоб ними розпоряджалися "не олігархи, а народ України".

25 січня, у день народження президента України Володимира Зеленського, під будівлею його адміністрації розпочався черговий мітинг незгодних з підвищенням ціни на газ в Україні. Фото і відео з місця подій опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Ми вимагаємо, щоб ціна на газ на сьогодні становила не більше 3 грн за кубометр. Ми вимагаємо, щоб ціна на електроенергію становила не більше 1 грн за кВт/год. Ми вимагаємо, щоб "облгази" та енергетичні мережі були націоналізовані і повернуті в державну власність і народ України ними розпоряджався, а не як сьогодні олігархи в незаконний спосіб їх собі привласнили", — заявив один зі спікерів на мітингу.

Інша учасниця протесту заявила, що пропоновані ними тарифи економічно обґрунтовані. Вона додала, що учасники мітингу вимагатимуть відставки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Пізніше той же Telegram-канал PavlovskyNews повідомив, що цей мітинг переноситься з центру Києва на державну дачу Зеленського. За інформацією журналістів, які протестують, планували привітати президента країни з "результатами його діяльності".

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Під президентською резиденцією "Конча-Заспа" оперативно стягнули сили поліції. Представники управління держохорони почали перевірки документів журналістів.

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Зазначимо, що сьогодні, 25 січня, чергові протести проти підвищення тарифів проходять і в інших містах України. Зокрема, і в Житомирі. Там протестувальники прорвалися в будівлю міськради.

Нагадаємо: з початку року по Україні прокотилася хвиля мітингів незгодних з підвищенням нових комунальних тарифів, у тому числі — на газ. На тлі цього 18 січня уряд України встановив максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Як зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, постачальники газу не зможуть встановлювати ціну вище цього рівня.