КГГА и "Киевводоканал" хотят взять во Франции кредит на 35 млн евро

Деньги предназначены для реконструкции инфраструктуры на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях.

"Киевводоканал" намерен привлечь кредит правительства Франции на сумму 35 млн евро на 40 лет с возможностью увеличения суммы на 15–20 млн.

Средства планируется получить в рамках программы "Французские льготные казначейские кредиты". Решение о выделении кредита может быть принято в марте-2021.

Кредитные средства планируется направить на реконструкцию двух водоводов Деснянской водопроводной насосной станции, внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской станциях и очистку промывочных вод на последней из них.

По данным КГГА, ориентировочная стоимость проектов составляет 50 млн евро.

"Это не только экономически выгодные проекты. Тут обеспечена экологическая составляющая. В этом цель городской администрации и правительства Франции полностью совпадает. Со стороны КГГА мы сделаем все, чтобы содействовать успешному сотрудничеству", – сказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко.

Положительное решение о предоставлении льготного кредита французской стороной было объявлено 26 ноября 2020 на заседании Межправительственной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках этой программы 8–9 февраля состоялся визит французской делегации в "Киевводоканал". Главная цель встречи – оценка проектов и целесообразности их реализации независимым техническим экспертом Оливье Фостином. Делегация также встретились с представителями органов местной власти и регулятора (НКРЭКУ).

[ + – ] Презентация проекта французской делегации

На 18 марта во Франции запланировано заседание Межведомственной комиссии по вопросам финансирования, на котором может быть принято решение о предоставлении льготного кредита казначейства Франции для реализации киевских проектов.

Напомним, что подобные льготные государственные кредиты выдаются только под гарантии государства или местных властей.

По официальным данным, мажоритарным акционером "Киевводоканала" с долей 67% является частная компания "Киевэнергохолдинг" (в СМИ ее связывают с Василием Хмельницким и его окружением). В коммунальной собственности Киева находятся 25,46% акций предприятия. Остальные акции принадлежат нескольким тысячам миноритарных акционеров.

Напомним, один из заместителей начальники неназванного департамента "Киевводоканала" за неправомерную выгоду собирался дать разрешение коммерческой структуре разместить на территории, которую обслуживает предприятие, внешнюю рекламу.