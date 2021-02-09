КМДА та "Київводоканал" хочуть взяти у Франції кредит на 35 млн євро

Гроші призначені для реконструкції інфраструктури на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.

"Київводоканал" має намір залучити кредит уряду Франції на суму 35 млн євро на 40 років із можливістю збільшення суми на 15-20 млн.

Кошти планується отримати в рамках програми "Французькі пільгові казначейські кредити". Рішення про виділення кредиту може бути ухвалене в березні-2021.

Кредитні кошти планується спрямувати на реконструкцію двох водоводів Деснянської водопровідної насосної станції, впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській станціях та очищення промивних вод на останній з них.

За даними КМДА, орієнтовна вартість проектів складає 50 млн євро.

"Це не тільки економічно вигідні проекти. Тут забезпечена екологічна складова. У цьому мета міської адміністрації та уряду Франції повністю збігається. З боку КМДА ми зробимо все, щоб сприяти успішній співпраці", — сказав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.

Позитивне рішення про надання пільгового кредиту французькою стороною було оголошене 26 листопада 2020 на засіданні Міжурядової українсько-французької комісії з економічного співробітництва.

У рамках цієї програми 8-9 лютого відбувся візит французької делегації в "Київводоканал". Головна мета зустрічі — оцінка проектів і доцільності їх реалізації незалежним технічним експертом Олівʼє Фостіном. Делегація також зустрілася з представниками органів місцевої влади та регулятора (НКРЕКП).

[ + – ] Презентація проекту французької делегації

На 18 березня у Франції заплановане засідання Міжвідомчої комісії з питань фінансування, на якому може бути ухвалене рішення про надання пільгового кредиту казначейства Франції для реалізації київських проектів.

Нагадаємо, що подібні пільгові державні кредити видаються тільки під гарантії держави або місцевої влади.

За офіційними даними, мажоритарним акціонером "Київводоканалу" з часткою 67% є приватна компанія "Київенергохолдинг" (у ЗМІ її повʼязують з Василем Хмельницьким і його оточенням). У комунальній власності Києва знаходяться 25,46% акцій підприємства. Решта акцій належать кільком тисячам міноритарних акціонерів.

Нагадаємо, один із заступників начальника неназваного департаменту "Київводоканалу" за неправомірну вигоду збирався дати дозвіл комерційній структурі розмістити на території, яку обслуговує підприємство, зовнішню рекламу.