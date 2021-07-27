Держборг України за червень збільшився на 1 млрд доларів

Борг зріс головним чином через випуск єврооблігацій "Укравтодору" і продаж ОВДП на внутрішньому ринку.

Сукупний держборг України (зовнішній і внутрішній) у червні в доларовому вираженні збільшився на 1,09% (або $1 млрд) і становив 92,52 млрд. У гривневому еквіваленті він знизився на 0,09% (на 2,36 млрд грн) — до 2,51 трлн грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

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Така протилежна динаміка пояснюється тим, що в травні борг розраховувався при курсі 27,5 грн за долар, а в червні — 27,18 грн.

Зовнішній борг становить 58,74% суми загального боргу.

Держборг України — що це таке?

Держборг України складається з двох частин: прямий (те, що позичила сама держава) і гарантований державою (те, що позичили компанії і місцева влада під державні гарантії).

Прямий борг у червні в доларовому вираженні зріс на 0,45% — до 81,87 млрд, у гривневому — скоротився на 0,73%, до 2,22 трлн грн.

На прямий держборг України припадає 88,48% загальної суми боргу.

З початку 2021 року сукупний держборг України виріс на 2,5% у доларовому еквіваленті і на 17,4% — у гривневому.

Частка зобов'язань у доларах у загальній структурі державного боргу за підсумками червня зросла до 36,81%, у гривні — до 36,55%. Знизилася частка в СПЗ (валюта МВФ) — до 13,03%, в євро — до 13,04%, в єнах — до 0,58%.

У червні заборгованість зросла головним чином через зовнішні запозичення (випуск єврооблігацій "Укравтодору" на 700 млн доларів під держгарантії) і продаж ОВДП на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, у 2021 році держава має виплатити $8,2 млрд для погашення внутрішнього боргу, $3,4 млрд — зовнішнього, $2,7 млрд — для обслуговування внутрішнього боргу і $1,8 млрд грн — обслуговування зовнішнього боргу. Разом — $16 млрд. Такі дані в грудні 2020 року наводило Мінфін.

Далі виплати знизяться до $8,6 млрд грн у 2022 році, і до $8,9 млрд — у 2023 році.

У колонці для Фокуса фінансовий аналітик Олександр Паращій писав, що випустивши у 2015 році "варанти Яресько", наша країна не тільки отримала гірші умови реструктуризації боргів на 13 млрд доларів, але ще і має головний біль з можливими виплатами щодо цих варантів до 2040 року.