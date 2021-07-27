Госдолг Украины за июнь увеличился на 1 млрд долларов

Долг вырос главным образом из-за выпуска еврооблигаций "Укравтодора" и продажи ОВГЗ на внутреннем рынке.

Совокупный госдолг Украины (внешний и внутренний) за июнь в долларовом выражении увеличился на 1,09% (или $1 млрд) и составил 92,52 млрд. В гривневом эквиваленте он снизился на 0,09% (на 2,36 млрд грн) – до 2,51 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

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Такая противоположная динамика объясняется тем, что в мае долг рассчитывался при курсе 27,5 грн за доллар, а в июне – 27,18 грн.

Внешний долг составляет 58,74% суммы общего долга.

Госдолг Украины — что это такое?

Госдолг Украины состоит из двух частей: прямой (то, что заняло само государство) и гарантированный государством (то, что заняли компании и местные власти под государственные гарантии).

Прямой долг за июнь в долларовом выражении возрос на 0,45% – до 81,87 млрд, в гривневом – сократился на 0,73%, до 2,22 трлн грн.

На прямой госдолг Украины приходится 88,48% общей суммы долга.

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 2,5% в долларовом эквиваленте и на 17,4% – в гривневом.

Доля обязательств в долларах в общей структуре государственного долга по итогам июня выросла до 36,81%, в гривне – до 36,55%. Снизилась доля в СПЗ (валюта МВФ) – до 13,03%, в евро – до 13,04%, в иене – до 0,58%.

За июнь задолженность выросла главным образом из-за внешних заимствований (выпуск еврооблигаций "Укравтодора" на 700 млн долларов под госгарантии) и продажи ОВГЗ на внутреннем рынке.

Напомним, в 2021 году государству предстоит выплатить $8,2 млрд для погашения внутреннего долга, $3,4 млрд – внешнего, $2,7 млрд – для обслуживания внутреннего долга и $1,8 млрд грн – обслуживания внешнего долга. Итого – $16 млрд. Такие данные в декабре 2020 года приводил Минфин.

Далее выплаты снизятся до $8,6 млрд грн в 2022 году, и до $8,9 млрд – в 2023 году.

В колонке для Фокуса финансовый аналитик Александр Паращий писал, что выпустив в 2015 году "варранты Яресько", наша страна не только получила худшие условия реструктуризации долгов на 13 млрд долларов, но еще и имеет головную боль с возможными выплатами по этим варрантам до 2040 года.