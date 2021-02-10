В ЕС назвали условия предоставления Украине нового транша макрофинансовой помощи (видео)

Чтобы получить второй транш помощи в размере 600 миллионов евро, Украина должна обеспечить судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и работать над улучшением бизнес-климата.

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро после выполнения Украиной ряда обязательств, взятых на себя, и после продвижения переговоров с Международным валютным фондом. Об этом заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровкис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на пресс конференции в Брюсселе в среду, 10 февраля.

"Предоставление второго транша будет требовать, в первую очередь, выполнение Украиной восьми структурных мероприятий, которые Украина взяла в качестве обязательств. Второе – нужно достичь позитивного продвижения с Международным валютным фондом в рамках программы stand-by", – отметил европейский чиновник.

По его словам, для Украины важно обеспечить судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать бизнес-климат.

"ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу двумя очень важными вопросами, которые должны стать приоритетом для Украины. Нельзя дальше откладывать введение соответствующих правовых механизмов, которые необходимы для борьбы с коррупцией", – заявил Домбровкис.

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Он напомнил, что первый транш в размере 600 миллионов евро ЕС предоставил Украине в начале декабря прошлого года. Общая сумма макрофинансвой поддержки должна составить 1,2 миллиарда евро.

В свою очередь, Шыгаль поблагодарил Домбровкиса и заверил его в неизменности евроатлантического курса Украины и ее стремления проводить реформы.

"Мы уделяем большое внимание имплементации реформ и внимательно следим за выполнением рекомендаций европейских институций, взятых на себя Украиной обязательств – в том числе в рамках нашего меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС касательно макрофинансовой помощи, за которую отдельная благодарность господину Валдису Домбровкису, европейским структурам и Европейскому союзу. Это действительно была своевременная и весомая помощь для нашего государства", – заявил Шмыгаль.

Как сообщает ИА "УНН", ранее сегодня Шмыгаль заявил представителям европейского бизнеса, что Украина активно работает с МВФ и европейскими структурами над введением обновленного законодательства в судебной сфере. По его словам, соответствующие законопроекты уже подготовлены и в текущем году их рассмотрит Верховная Рада.

Накануне, 9 февраля, Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Также он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой политики обсудили дальнейшие шаги Украины на пути членства Украины в НАТО.