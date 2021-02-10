У ЄС назвали умови надання Україні нового траншу макрофінансової допомоги (відео)

Щоб отримати другий транш допомоги розміром 600 мільйонів євро, Україна повинна забезпечити судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою і працювати над поліпшенням бізнес-клімату.

Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу розміром 600 мільйонів євро після виконання Україною низки зобов'язань, узятих на себе, і після просування переговорів з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровкіс на прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем на прес-конференції в Брюсселі в середу, 10 лютого.

"Надання другого траншу вимагатиме, у першу чергу, виконання Україною восьми структурних заходів, які Україна взяла як зобов'язання. Друге — потрібно досягти позитивного просування з Міжнародним валютним фондом у рамках програми stand-by", — зазначив європейський чиновник.

За його словами, для України важливо забезпечити судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати бізнес-клімат.

"ЄС вважає боротьбу з корупцією і судову реформу двома дуже важливими питаннями, які повинні стати пріоритетом для України. Не можна далі відкладати введення відповідних правових механізмів, які необхідні для боротьби з корупцією", — заявив Домбровкіс.

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Він нагадав, що перший транш розміром 600 мільйонів євро ЄС надав Україні на початку грудня минулого року. Загальна сума макрофінансової підтримки повинна становити 1,2 мільярд євро.

У свою чергу, Шмигаль подякував Домбровкісу і запевнив його в незмінності євроатлантичного курсу України і її прагненні проводити реформи.

"Ми приділяємо велику увагу імплементації реформ і уважно стежимо за виконанням рекомендацій європейських інституцій, взятих на себе Україною зобов'язань — у тому числі в рамках нашого меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги, за яку окрема подяка пану Валдісу Домбровкісу, європейським структурам і європейському союзу. Це дійсно була своєчасна і вагома допомога для нашої держави", — заявив Шмигаль.

Як повідомляє ІА "УНН", раніше Шмигаль заявив представникам європейського бізнесу, що Україна активно працює з МВФ і європейськими структурами над введенням оновленого законодавства в судовій сфері. За його словами, відповідні законопроекти вже підготовлені і в цьому році їх розгляне Верховна Рада.

Напередодні, 9 лютого, Шмигаль зустрівся в Брюсселі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також він провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої політики обговорили подальші кроки України на шляху членства України в НАТО.