С 1 марта будут проиндексированы пенсии 8 млн пенсионеров: в среднем увеличат на 308 грн

Минимальная сумма доплаты к пенсии составит 100 гривен.

Кабинет министров Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта. Об этом сообщает пресс-центр Минсоцполитики.

В среднем 8 миллионов пенсионеров получат повышенную пенсию — сумма выплат увеличится на 308 гривен. Минимальная сумма доплаты составит 100 гривен.

Минимальная пенсионная выплата вырастет до 2200 гривен у тех украинцев, которые имеют большой трудовой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Увеличение пенсий коснется граждан, вышедших на пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (работники медицинской сферы и сферы образования, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по специальности).

Расчет индексации происходит по следующей формуле: 50% от показателя роста потребительских цен (в 2020 году он составил 5%) плюс 50% от роста средней зарплаты в Украине (это около 17%). Таким образом индексация составляет (5%+17%)/2) ㅡ 11%.

В планах Министерства социальной политики еще два раунда повышения пенсий — в июле и декабре этого года.

[ + – ] План Министерства по повышению пенсий. Фото: Минсоцполитики

Напомним, 23 февраля Кабмин принял решение о переносе выплат компенсации 400 гривен пенсионерам с 1 июля на 1 октября.

Ранее сообщалось, что 10 февраля у Центрального дома офицеров в Киеве митинговали пенсионеры силовых ведомств. Протестующие требовали, чтобы с их представителями встретился президент Владимир Зеленский. Митингующие хотели обсудить с главой государства проблемы, связанные с правильным начислением и выплатой пенсий пенсионерам ВСУ и правоохранительных ведомств.

С 1 января 2021 года в Украине повысили минимальную пенсию для части неработающих пенсионеров, в частности для тех, которые достигли возраста 65 лет. Пенсия для неработающих людей пенсионного возраста стала больше в связи с повышением минимальной заработной платы до 6000 грн. Теперь минимальная пенсия по возрастубудет составлять 2400 гривен (40% минимальной заработной платы).