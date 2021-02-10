В Киеве пенсионеры силовых ведомств требуют встречи с Зеленским (видео)

Митингующие намерены пройти маршем по столице

В среду, 10 февраля у Центрального Дома офицеров в Киеве начался митинг пенсионеров силовых ведомств.

Как информирует УНИАН, протестующие требуют, чтобы с их представителями встретился президент Владимир Зеленский.

Митингующие хотят обсудить с главой государства проблемы, связанные с правильным начислением и выплатой пенсий пенсионерам ВСУ и правоохранительных ведомств.

Во время акции протеста митингующие намерены пройти маршем к зданиям Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса президента.

[ + – ] Акция протеста в Киеве

Фокус писал о том, что в Украине с 1 января пенсии выросли для более чем 2 млн пенсионеров. Так, средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн, выплаты военным поднялись всего на 300 грн, а социальные пенсии на 100 грн.

Ранее сообщалось, что 8 февраля более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

В свою очередь, перед форумом "Украина 30" прошел митинг Нацкорпуса, которые заявили, что участвуют в акции протеста, чтобы не позволить ОПЗЖ дестабилизировать ситуацию.

А в пятницу, 5 февраля, украинцы перекрывали автомобильные трассы, требуя снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.