У Києві пенсіонери силових відомств вимагають зустрічі із Зеленським (відео)

Мітингувальники мають намір пройти маршем по столиці.

У середу, 10 лютого біля Центрального Будинку офіцерів у Києві розпочався мітинг пенсіонерів силових відомств.

Як інформує УНІАН, протестувальники вимагають, щоб з їх представниками зустрівся президент Володимир Зеленський.

Мітингувальники хочуть обговорити з главою держави проблеми, повʼязані з правильним нарахуванням і виплатою пенсій пенсіонерам ЗСУ та правоохоронних відомств.

Під час акції протесту мітингувальники мають намір пройти маршем до будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів та Офісу президента.

[ + – ] Акція протесту в Києві

Фокус писав про те, що в Україні з 1 січня пенсії зросли для більш ніж 2 млн пенсіонерів. Так, середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн, виплати військовим піднялися всього на 300 грн, а соціальні пенсії — на 100 грн.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого понад 400 журналістів із телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які були закриті на початку лютого, провели акцію протесту проти обмеження свободи слова в країні. Підтримати журналістів прийшло більше тисячі глядачів телеканалів.

Зі свого, перед форумом "Україна 30" пройшов мітинг Нацкорпусу, які заявили, що беруть участь в акції протесту, щоб не дозволити ОПЗЖ дестабілізувати ситуацію.

А в пʼятницю, 5 лютого, українці перекривали автомобільні траси, вимагаючи зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.