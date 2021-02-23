Кабмин перенес на октябрь выплату компенсаций пенсионерам

Пенсионеры получат обещанные 400 гривен лишь осенью

Кабмин Украины отсрочил начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсаций по 400 гривен с 1 июля на 1 октября текущего года.

Данное постановление было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 22 февраля.

Кроме переноса выплат отменяется норма, по которой с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Помимо этого, принятым постановлением устанавливается порядок перерасчета пенсий с 1 марта следующего года.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине повысили минимальную пенсию для части неработающих пенсионеров, в частности для тех, которые достигли возраста 65 лет. Пенсия для неработающих людей пенсионного возраста стала больше в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн. Теперь минимальная пенсия по возрасту вместо 2000 гривен в месяц будет составлять 2400 гривен (40% минимальной заработной платы).

Ранее сообщалось, что в среду, 10 февраля у Центрального Дома офицеров в Киеве митинговали пенсионеры силовых ведомств. Протестующие требовали, чтобы с их представителями встретился президент Владимир Зеленский. Митингующие хотели обсудить с главой государства проблемы, связанные с правильным начислением и выплатой пенсий пенсионерам ВСУ и правоохранительных ведомств.

Также мы писали, что в феврале 2021 года Кабинет министров выделил семьям, использующим для отопления домов и квартир электрические котлы, 322 миллиона гривен.

Фокус сообщал о том, что украинцы смогут потребовать десятикратную компенсацию за неправильные платежки.