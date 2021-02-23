Кабмін переніс на жовтень виплату компенсацій пенсіонерам

Пенсіонери отримають обіцяні 400 гривень лише восени.

Кабмін України відстрочив початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсацій по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня поточного року.

Цю постанову прийняли на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 22 лютого.

Крім перенесення виплат скасовується норма, за якою з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Крім цього, прийнятою постановою встановлюється порядок перерахунку пенсій з 1 березня наступного року.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року в Україні підвищили мінімальну пенсію для частини непрацюючих пенсіонерів, зокрема для тих, які досягли віку 65 років. Пенсія для непрацюючих людей пенсійного віку стала більше в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн. Тепер мінімальна пенсія за віком замість 2000 гривень на місяць становитиме 2400 гривень (40% мінімальної заробітної плати).

Раніше повідомлялося, що в середу, 10 лютого у Центрального Будинку офіцерів в Києві мітингували пенсіонери силових відомств. Протестувальники вимагали, щоб з їх представниками зустрівся президент Володимир Зеленський. Мітингувальники хотіли обговорити з головою держави проблеми, пов'язані з правильним нарахуванням і виплатою пенсій пенсіонерам ЗСУ і правоохоронних відомств.

Також ми писали, що в лютому 2021 року Кабінет міністрів виділив сім'ям, які використовують для опалення будинків і квартир електричні котли, 322 мільйони гривень.

Фокус повідомляв про те, що українці зможуть вимагати десятикратну компенсацію за неправильні платіжки.