З 1 березня в Україні проіндексують пенсії 8 млн пенсіонерів: в середньому зростуть на 308 грн

Мінімальна сума доплати до пенсії складе 100 гривень.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про індексацію пенсій на 11% з 1 березня. Про це повідомляє пресцентр Мінсоцполітики.

Близько 8 мільйонів пенсіонерів отримають підвищену пенсію — сума виплат збільшиться на 308 гривень. Мінімальна сума доплати складе 100 гривень.

Мінімальна пенсійна виплата зросте до 2200 гривень у тих українців, які мають великий трудовий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Збільшення пенсій торкнеться громадян, які вийшли на пенсію за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника і за вислугою років (працівники медичної сфери й сфери освіти, чий стаж становить не менше 30 років роботи за фахом).

Розрахунок індексації відбувається за такою формулою: 50% від показника зростання споживчих цін (у 2020 році він склав 5%) плюс 50% від зростання середньої зарплати в Україні (це близько 17%). Таким чином індексація становить (5% + 17%)/2) ㅡ 11%.

У планах Міністерства соціальної політики ще два раунди підвищення пенсій — в липні та грудні цього року.

[ + – ] План Міністерства щодо підвищення пенсій. Фото: Мінсоцполітики

Нагадаємо, 23 лютого Кабмін прийняв рішення про перенесення виплат компенсації 400 гривень пенсіонерам з 1 липня на 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що 10 лютого у Центрального будинку офіцерів у Києві мітингували пенсіонери силових відомств. Протестуючі вимагали, щоб з їх представниками зустрівся президент Володимир Зеленський. Мітингувальники хотіли обговорити з главою держави проблеми, пов'язані з правильним нарахуванням і виплатою пенсій пенсіонерам ВСУ і правоохоронних відомств.

З 1 січня 2021 року в Україні підвищили мінімальну пенсію для частини непрацюючих пенсіонерів, зокрема для тих, які досягли віку 65 років. Пенсія для непрацюючих людей пенсійного віку стала більше у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 6000 грн. Тепер мінімальна пенсія за віком буде складати 2400 гривень (40% мінімальної заробітної плати).