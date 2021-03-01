Не только коронавирус: изменились правила предоставления помощи по безработице

Зеленский подписал указ, согласно которому помощь будут предоставлять и в других случаях

Помощь по частичной безработице в Украине, введенная в апреле прошлого года, отныне может предоставляться не только на период карантина из-за пандемии коронавируса, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории страны.

Об этом говорится в законопроекте, подписанном президентом Владимиром Зеленским и вступающем в силу во вторник, 2 марта.

"Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода через ограничительные мероприятия, связанные с противодействием распространению COVID-19. Согласно закону, который подписал глава государства, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины", – говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Порядок предоставления такой помощи, а также ее размер будет определять Кабмин. Также указано, что правительство будет решать, как компенсировать госбюджету расходы на данную помощь в каждом отдельном случае.

Ранее сообщалось, что в Украине после введения карантина, по состоянию на октябрь прошлого года официально безработными стали 525 тысяч человек.

Согласно исследованию, индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2020 года составил 62,4 пунктов, упав до минимума с января 2019 года.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня спровоцировал второй пик безработицы.