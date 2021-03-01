Не тільки коронавірус: змінилися правила надання допомоги по безробіттю

Зеленський підписав указ, згідно з яким допомогу надаватимуть і в інших випадках

Допомога по частковому безробіттю в Україні, введена у квітні минулого року, відтепер може надаватися не тільки на період карантину через пандемію коронавірусу, але й у випадку інших захворювань або надзвичайної ситуації на території країни.

Про це йдеться в законопроекті, який підписаний президентом Володимиром Зеленським та вступає в силу у вівторок, 2 березня.

"Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19. Відповідно до закону, який підписав голова держави, допомога по частковому безробіттю може надаватися не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у випадку інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України", — йдеться у повідомленні прес-служби ОП.

Порядок надання такої допомоги, а також її розмір визначатиме Кабмін. Також зазначено, що уряд вирішуватиме, як компенсувати держбюджету витрати на таку допомогу у кожному окремому випадку.

Раніше повідомлялося, що в Україні після введення карантину, за станом на жовтень минулого року офіційно безробітними стали 525 тисяч осіб.

Згідно з дослідженням, індекс споживчих настроїв в Україні у жовтні 2020 року склав 62,4 пунктів, впавши до мінімуму з січня 2019 року.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня спровокував другий пік безробіття.