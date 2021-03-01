Нацсовет непродуктивно потратил почти 150 млн бюджетных средств, - Счетная палата

Отдельные нарушения законодательства в сфере публичных закупок со стороны Нацсовета были системными

В 2018-2020 годах Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания использовал более 284 миллионов гривен бюджетных средств, из которых неэкономно, непродуктивно и с различными нарушениями законодательства были потрачены почти 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает Счетная палата Украины.

"Всего в течение 2018 — 9 месяцев 2020 года Нацсовет использовал более 284 млн грн, из них: непродуктивно — 96,5 млн грн, неэкономно — 78 тыс. грн и с нарушением требований законодательства — 1,45 млн грн. С нарушением законодательства о публичных закупках осуществлено закупки на сумму 48,8 млн грн. Кроме того, из-за управленческих недостатков не использована часть открытых ассигнований в сумме почти 6,4 млн грн и недополучено в доход бюджета — 4,4 тыс. гривен.

Нацсовет также не обеспечил эффективное и прозрачное осуществление закупок, а отдельные нарушения законодательства в сфере публичных закупок были системными. В общем, с нарушениями законодательства осуществлено закупок на общую сумму 48,8 млн грн.

Кроме того, с 2019 года Нацсовет не ввел функционирование автоматизированного аппаратно-программного комплекса для официального мониторинга телерадиопрограмм, что привело к длительным судебным тяжбам. Непроизводительное использование бюджетных средств в этой части составило 96,5 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Окружной административный суд города Киева пришло три иска от Национального совета телерадиовещания против телеканала "112 Украина".

В иске поданного Нацсоветом, указывается, что лицензиат не предоставил в полном объеме необходимых документов для проведения безвыездной проверки. Телеканал просрочил выделенный законодательством срок. Это и стало причиной обращения в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

В свою очередь, телеканал "НАШ" подал иск в Окружной административный суд города Киева с целью обжаловать назначенную ранее проверку Национального совета телерадиовещания.

Также мы писали, что по мнению нардепа Тараса Козака, которому принадлежат закрытые телеканалы, Нацсовет по указке президента Владимира Зеленского уничтожает неугодные ему СМИ в Украине.