Телеканал "НАШ" обжаловал в суде внеочередную проверку от Нацсовета (видео)

Телеканал подал в суд, поскольку считает, что решение о проверке безосновательно и нарушает законы Украины.

Телеканал "НАШ" подал иск в Окружной административный суд города Киева с целью обжаловать назначенную ранее проверку Национального совета телерадио вещания. Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрировано иск ООО "НАШ 365" на Нацсовет по вопросам телерадио вещания. Среди требований иска — признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021 года, которым было назначено внеплановую безвыездную проверку "НАШ 365", — сообщается на сайте.

По мнению истца, решение было принято с нарушением украинских законов, а также без наличия необходимых правовых оснований и доказательств. На данный момент судом решается вопрос об открытии административного дела.

Внеочередная проверка запланирована в период с 26 февраля по 12 марта 2021 года. Также сейчас проходит проверка, которая началась 12 февраля и продлится до 25 февраля. Обе они назначены касательно соблюдения законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Напомним, решение о внеплановой проверке телеканала "НАШ" было принято из-за высказываний экс-премьер-министра Николая Азарова во время передачи "Марафон". В эфире он якобы разжигал межнациональную рознь и дезинформацию, а ведущие ему не препятствовали. Николай Азаров заявлял, что Россия не принимает участия в вооруженном конфликте на Донбассе. Он игнорировал факта наличия незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. А также обвинял украинские вооруженные силы в агрессии против Украины.

А также из-за высказываний экс-регионалки Елены Бондаренко, которая заявляла об "обстрелах украинской армией мирных жителей на Донбассе".

Ранее Глава Нацсовета заявлял, что телеканал "НАШ" могут лишить лицензии из-за большого количества предупреждений.

19 февраля активисты требовали от СНБО закрыть телеканал "НАШ" из-за якобы пророссийской позиции телеканала.