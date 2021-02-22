Телеканал "НАШ" оскаржив у суді позачергову перевірку від Нацради (відео)

Телеканал подав до суду, оскільки вважає, що рішення про перевірку безпідставне і порушує закони України.

Телеканал "НАШ" подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з метою оскаржити призначену раніше перевірку Національної ради телерадіомовлення. Про це повідомляється на сайті Окружного адмінсуду.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов ТОВ "НАШ 365" на Нацраду з питань телерадіомовлення. Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким було призначено позапланову безвиїзне перевірку "НАШ 365", — повідомляється на сайті.

На думку позивача, рішення було прийнято з порушенням українських законів, а також без наявності необхідних правових підстав і доказів. Наразі судом вирішується питання про відкриття адміністративної справи.

Позачергова перевірка запланована в період з 26 лютого по 12 березня 2021 року. Також зараз проходить перевірка, яка почалася 12 лютого і триватиме до 25 лютого. Обидві вони призначені щодо дотримання законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Нагадаємо: рішення про позапланову перевірку телеканалу "НАШ" було прийнято через висловлювання екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова під час передачі "Марафон". В ефірі він нібито розпалював міжнаціональну ворожнечу і дезінформацію, а ведучі йому не перешкоджали. Микола Азаров заявляв, що Росія не бере участі в збройному конфлікті на Донбасі. Він ігнорував факт наявності незаконних збройних формувань в ОРДЛО. А також звинувачував українські збройні сили в агресії проти України.

А також через висловлювань екс-регіоналки Олени Бондаренко, яка заявляла про "обстріл українською армією мирних жителів на Донбасі".

Раніше голова Нацради заявляв, що телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії через велику кількість попереджень.

19 лютого активісти вимагали від РНБО закрити телеканал "НАШ" через нібито проросійську позицію телеканалу.