Нацсовет проверит канал "Наш" из-за заявления Бондаренко об "обстреле ВСУ мирных жителей"

Регулятор проведет заседание касательно эфира с выступлением экс-нардепа о "преступлениях ВСУ" уже 28 января.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку телеканала "Наш" из-за эфира от 15 января с бывшим нардепом Еленой Бондаренко, которая во время выступления заявила, что представители Вооруженных сил Украины в 2014 году якобы "прямо с воздуха" обстреливали мирное население на Донбассе. Об этом "Укринформу" рассказали в пресс-службе регулятора.

"Будет проведен мониторинг эфира канала за 15 января. Сейчас он изучается соответствующим управлением. На ближайшее заседание готовятся материалы, чтобы их рассмотреть. Заседание запланировано на 28 января", — сообщили в Нацсовете.

Этому предшествовало обращение партии "Европейская солидарность" к регулятору и СБУ. Представители политсилы заявили, что телеканал "Наш" систематически приглашает на эфиры спикеров, которые "занимаются антиукраинской пропагандой".

"Однако все возможные пределы телеканал перешел, распространив слова одиозного деятеля, союзницы Януковича Елены Бондаренко, которая назвала ВСУ "преступниками". Убеждены, что подобные высказывания не просто недопустимы, они являются частью российской гибридной войны против Украины, они подрывают безопасность и обороноспособность страны", — рассказали в партии.

Отметим, во время того выступления Елена Бондаренко заявила и то, что "из украинской армии сделали преступницу", а "любой, кто носит погоны — это преступник".

[ + – ] Эфир с Бондаренко, из-за которого Нацсовет начал проверку телеканала "Наш"

Напомним, 14 января стало известно, что Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил внеплановую проверку каналу NewsOne по факту возможного разжигания вражды одним из гостей студии, Вячеславом Пиховшеком. Инцидент произошел в понедельник, 4 января, во время трансляции передачи "Эпицентр украинской политики". На ней, утверждают в Нацсовете, Пиховшек заявил о необходимости защиты русскоязычного населения, что имеет признаки нарушения сразу двух законов – "О телевидении и радиовещании", а также "Об информации".

Отметим, 14 января телеканалу "Прямой" Нацсовет по вопросам телерадиовещания вынес предупреждение из-за реплик телеведущего Сергея Пояркова в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Позже глава Нацсовета рассказала, что телеканалу Порошенко вынесли предупреждение якобы из-за нецензурной лексики в эфире.