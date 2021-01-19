Нацрада перевірить канал "Наш" через заяви Бондаренко про "обстріли ЗСУ мирних жителів"

Регулятор проведе засідання щодо ефіру з виступом екснардепки про "злочини ЗСУ" вже 28 січня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе перевірку телеканалу "Наш" через ефір від 15 січня з колишньою нардепкою Оленою Бондаренко, яка під час виступу заявила, що представники Збройних сил України в 2014 році нібито "прямо з повітря" обстрілювали мирне населення на Донбасі. Про це "Укрінформу" розповіли в пресслужбі регулятора.

"Буде проведено моніторинг ефіру каналу за 15 січня. Зараз він вивчається відповідним управлінням. На найближче засідання готуються матеріали, щоб їх розглянути. Засідання заплановано на 28 січня", — повідомили в Нацраді.

Цьому передувало звернення партії "Європейська солідарність" до регулятора і СБУ. Представники політсили заявили, що телеканал "Наш" систематично запрошує на ефіри спікерів, які "займаються антиукраїнською пропагандою".

"Однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, союзниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала ЗСУ" злочинцями ". Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку й обороноздатність країни", — розповіли в партії.

Відзначимо, під час того виступу Олена Бондаренко заявила і те, що "з української армії зробили злочинницю", а "будь-хто, хто носить погони — це злочинець".

[ + – ] Ефір з Бондаренко, через який Нацрада почав перевірку телеканалу "Наш"

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що Національна рада з питань телерадіомовлення призначила позапланову перевірку каналу NewsOne за фактом можливого розпалювання ворожнечі одним з гостей студії, В'ячеславом Піховшеком. Інцидент стався в понеділок, 4 січня, під час трансляції передачі "Епіцентр української політики". На ній, стверджують в Нацраді, Піховшек заявив про необхідність захисту російськомовного населення, що має ознаки порушення відразу двох законів — "Про телебачення і радіомовлення", а також "Про інформацію".

Відзначимо, 14 січня телеканалу "Прямий" Нацрада з питань телерадіомовлення винесла попередження через репліку телеведучого Сергія Пояркова на адресу президента України Володимира Зеленського. Пізніше глава Нацради розповіла, що телеканалу Порошенко винесли попередження нібито через нецензурну лексику в ефірі.