Нацрада непродуктивно витратила майже 150 млн бюджетних коштів, — Рахункова палата

Окремі порушення законодавства у сфері державних закупівель з боку Нацради були системними.

У 2018-2020 роках Нацрада з питань телебачення і радіомовлення використовувала понад 284 мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких неекономно, непродуктивно і з різними порушеннями законодавства було витрачено майже 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

"Всього протягом 2018 — 9 місяців 2020 року Нацрада використовувала понад 284 млн грн, з них: непродуктивно — 96,5 млн грн, неекономно — 78 тис грн і з порушенням вимог законодавства — 1,45 млн грн. З порушенням законодавства про державні закупівлі здійснено закупівлі на суму 48,8 млн грн. Крім того, через управлінські вади не використана частина відкритих асигнувань сумою майже 6,4 млн грн і недоотримано в дохід бюджету — 4,4 тис гривень.

Нацрада також не забезпечила ефективне і прозоре здійснення закупівель, а окремі порушення законодавства у сфері державних закупівель були системними. Загалом, з порушеннями законодавства здійснено закупівель на загальну суму 48,8 млн грн.

Крім того, з 2019 року Нацрада не ввела функціонування автоматизованого апаратно-програмного комплексу для офіційного моніторингу телерадіопрограм, що призвело до тривалих судових розглядів. Непродуктивне використання бюджетних коштів у цій частині склало 96,5 тис грн", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого в Окружний адміністративний суд міста Києва прийшло три позови від Національної ради телерадіомовлення проти телеканалу "112 Україна".

У позові поданого Нацрадою, вказується, що ліцензіат не надав у повному обсязі необхідних документів для проведення безвиїзної перевірки. Телеканал прострочив виділений законодавством термін. Це і стало причиною звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення.

У свою чергу, телеканал "НАШ" подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з метою оскаржити призначену раніше перевірку Національної ради телерадіомовлення.

Також ми писали, що на думку нардепа Тараса Козака, якому належать закриті телеканали, Нацрада з вказівкою президента Володимира Зеленського знищує невигідні йому ЗМІ в Україні.