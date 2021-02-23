Нацсовет подал в суд на "112 Украина" с требованием аннулировать лицензию

В суд подали сразу три иска по внеплановым проверкам, которые были назначены в разные периоды времени.

В Окружной административный суд города Киева пришло три иска от Национального совета телерадио вещания против телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба админсуда.

В иске поданного Нацсоветом, указывается, что лицензиат не предоставил в полном объеме необходимых документов для проведения безвыездной проверки. Телеканал просрочил выделенный законодательством срок. Это и стало причиной обращения в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

На данный момент в суд пришло 3 иска, в которых указаны разные сроки проведения проверок. В суде решается вопрос об открытии административного дела.

Одна из проверок назначена на период с 26.02 по 12 марта 2021 года. Ее назначили за слова экс-политика Симоненка о "гражданской войне" на Донбассе и обвинил ВС Украины в "неонацизме".

Судя по формулировке исков, они не имеют никакой связи с блокировкой вещания телеканалов Советом нацбезопасности и обороны.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

22 февраля телеканал "НАШ" обжаловал в суде внеочередную проверку от Нацсовета.