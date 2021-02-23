Нацрада подала до суду на "112 Україна" з вимогою анулювати ліцензію

До суду подали відразу три позови щодо позапланових перевірок, які були призначені в різні періоди часу.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло три позови від Національної ради телерадіо мовлення проти телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба адмінсуду.

У позові поданого Нацрадою, вказується, що ліцензіат не надав в повному обсязі необхідні документи для проведення безвиїзної перевірки. Телеканал протермінував виділений законодавством термін. Це й стало причиною звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення.

Наразі до суду надійшло 3 позови, в яких вказані різні терміни проведення перевірок. У суді вирішується питання про відкриття адміністративної справи.

Одна з перевірок призначена на період з 26 лютого по 12 березня 2021 року. Її призначили за слова екс-політика Симоненка про "громадянську війну" на Донбасі та звинувачення ЗС України в "неонацизмі".

Судячи з формулювань позовів, вони не мають жодного зв'язку з блокуванням мовлення телеканалів Радою нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.

22 лютого телеканал "НАШ" оскаржив у суді позачергову перевірку від Нацради.