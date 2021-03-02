Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

Первые казино появятся в столичных отелях "Русь", "Опера" и Fairmont Grand Hotel.

Операторы игорного бизнеса и лотерей уже оплатили три лицензии на общую сумму в 70 млн грн. Об этом сообщил в ходе брифинга глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передало агентство "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что КРАИЛ согласовала выдачу компаниям "Гранд менеджмент" и "Интерн" лицензий на проведение азартных игр в залах игровых автоматов или организацию букмекерской деятельности в помещениях гостиничного комплекса "Русь" и гостиницы "Опера" в Киеве соответственно. Организация и проведение азартных игр также разрешены на первом этаже столичной гостиницы Fairmont Grand Hotel в помещениях общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

Также комиссия согласовала выдачу лицензий компаниям "Силуэт-БЦ" (гостиница "Сити Парк Отель", Белая Церковь), "Отель Харьков", "Сигма-3" (отель "Франция", Винница), "Отель Львов", "Скарб" (гостиница "Украина", Ровно), "Хотел Проперти" (гостиничный комплекс "Лыбидь", Киев), "Гагарин Групп" (гостиница "Гагарин", Одесса).

Напомним, компания "Спейсикс" (собственник онлайн-казино "Космолот") стала первой в Украине компанией, которая получила право на ведение легальной деятельности в сфере азартных игр и лотерей.

14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, легализирующий игорный бизнес. В НАПК считают, что принятый закон имеет коррупционные риски и в нынешнем виде может создавать "схемы".

По оценкам Гетманцева, в 2021 году от легализации игорного бизнеса бюджет получит 7,5 млрд грн.