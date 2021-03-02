Гральний бізнес вже сплатив три ліцензії на 70 млн грн

Перші казино з'являться в столичних готелях "Русь", "Опера" та Fairmont Grand Hotel.

Оператори грального бізнесу та лотерей вже оплатили три ліцензії на загальну суму 70 млн грн. Про це повідомив під час брифінгу глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передало агентство "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала ще дві ліцензії на ведення грального бізнесу, гроші від яких надійдуть найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що КРАІЛ погодила видачу компаніям "Гранд менеджмент" та "Інтерн" ліцензій на проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів або організацію букмекерської діяльності в приміщеннях готельного комплексу "Русь" і готелю "Опера" в Києві відповідно. Організація та проведення азартних ігор також дозволені на першому поверсі столичного готелю Fairmont Grand Hotel у приміщеннях загальною площею 1,5 тис. кв. м.

Також комісія погодила видачу ліцензій компаніям "Силует-БЦ" (готель "Сіті Парк Готель", Біла Церква), "Готель Харків", "Сигма-3" (готель "Франція", Вінниця), "Готель Львів", "Скарб" (готель "Україна", Рівне), "Хотел Проперті" (готельний комплекс "Либідь", Київ), "Гагарін Груп" (готель "Гагарін", Одеса).

Нагадаємо, компанія "Спейсікс" (власник онлайн-казино "Космолот") стала першою в Україні компанією, яка отримала право на ведення легальної діяльності у сфері азартних ігор і лотерей.

14 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроект, що легалізує гральний бізнес. У НАПКА вважають, що ухвалений закон має корупційні ризики і в нинішньому вигляді може створювати "схеми".

За оцінками Гетманцева, у 2021 році від легалізації грального бізнесу бюджет отримає 7,5 млрд грн.