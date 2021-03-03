"Укрзализныця" планирует постепенное подорожание билетов на 20% до конца года

Компания рассчитывает, что ей разрешат повышать цены на билеты на 2% ежемесячно, начиная с марта.

"Укрзализныця" (УЗ) сохраняет планы индексации стоимости пассажирских перевозок на 2% ежемесячно с тем, чтобы к концу года выйти на 16–20% роста. "Это очень далеко от себестоимости пассажирских перевозок. Все знают, что они убыточны, все знают, что практически во всех странах они субсидируются ", – сказал председатель правления УЗ Владимир Жмак во время пресс-конференции.

В Украине пассажирские перевозки не только не субсидируются, но есть и "значительные задолженности" центральных и местных органов власти за совершенные перевозки, добавил Жмак.

Напомним, что в финансовом плане УЗ на 2021 год (составлен в конце 2020 года) говорилось, что доходы от перевозки пассажиров планируются на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога 2020 года. В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров: с 1 марта на 2% ежемесячно. Компания ожидает, что за счет этого ее дополнительные доходы составят 558 млн грн.

Финплан УЗ как госпредприятия-монополиста должно утвердить правительство и тем самым дать разрешение на повышение стоимости билетов.

Кабинет министров утвердил финансовый план УЗ на 2020 год 27 июля того же года. При том, что проект этого плана был презентован в ноябре 2019 года.

Напомним, "Укравтодор", "Укрзализныця" и "Днепрогипротранс" подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве. Возобновить работы планируется уже летом нынешнего года, а завершить проект хотят к концу 2021.

Руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский назвал детали реализации реформы пригородного сообщения в Киеве. По его словам, для реализации проекта необходимо примерно 10 млрд гривен, из которых 2,5 млрд гривен пойдет на строительство инфраструктуры, а остальные средства на закупку и модернизацию поездов. В проекте будет 40 поездов: 20 новых, и 20 модернизированных. При этом сотни миллионов могут уйти на развитие сигнальной инфраструктуры и создание единого билета.